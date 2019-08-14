На Украине подсчитали число нападений на журналистов за последние два года

Киев, 13 августа. В Национальном союзе журналистов Украины сообщили о 175 случаях нападения на сотрудников СМИ в 2017-2018 годах.

Об этом заявил глава организации Сергей Томиленко в интервью местному изданию «Страна.ua». По его словам лица, нападавшие на сотрудников СМИ, в основном отделываются формальным штрафом в размере одной тысячи гривен (39,7 доллара).

«Максимальная санкция, которую применили как меру пресечения, – три месяца ареста в Запорожье. Есть условные сроки», — уточнил он.

Томиленко добавил, что приговор, который можно считать ощутимым, был вынесен только Юрию Крысину, организатору «титушек», которые убили журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

«И то, это благодаря общественному резонансу. Система ему постоянно помогала уходить от ответственности», — сказал он.

Ранее глава НСЖ Украины уже заявлял, что киевские власти не обеспечивают журналистов должной защитой, а просто «научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность». Каждый год, по данным Томиленко, на Украине фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании «отдельной команды по защите журналистов», а ​​ заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже проанонсировал создание Совета по вопросам свободы слова. Тимошенко уточнил, что в этот совет войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Говоря о притеснениях журналистов на Украине, нельзя не вспомнить дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его арестовали в Киеве в мае минувшего года и обвинили в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР. Все это время Вышинский находится в СИЗО. Его арест в последний раз был продлен до сентября. Адвокаты обжаловали это решение, но апелляционный суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы на 20 августа.

В Москве дело Вышинского считают политическим. Сотрудники ведущих российских СМИ в апреле этого года обращались к Зеленскому с просьбой повлиять на уголовное преследование журналиста.