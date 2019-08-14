Два Ту-160 ВКС РФ выполнили перелет на чукотский аэродром вблизи границ США

Москва, 14 августа. Два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-160 в ходе учений совершили перелет с места дислокации на чукотский аэродром «Анадырь». Об этом в среду сообщает министерство обороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта дислокации на аэродром Анадырь», — говорится в сообщении.

Как пояснили в военном ведомстве, самолеты преодолели более 6 тыс. км за 8 с лишним часов. При этом экипажи не осуществляли дозаправку. Отметим, что самолеты находились в 20 минутах полета от США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности увеличения объемов контракта на стратегические ракетоносцы Ту-160. Глава государства подчеркнул, что сейчас Ту-160 становится фактически совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями. В связи с этим объем закупки может быть увеличен.

Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем. Он считается самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым самолетом с максимальной взлетной массой.