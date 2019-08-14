Внезапная смерть педофила Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка выгодна Клинтонам и Трампу

Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американский мультимиллионер Джеффри Эпштейн был найден 10 августа мертвым в тюрьме в Нижнем Манхэттене. По официальной версии, он покончил с собой в следственном изоляторе, повесившись на тюремной простыне.

Это не первое уголовное разбирательство в отношении миллионера-педофила. Еще в 2005 году бизнесмена обвинили в том, что он на протяжении многих лет совращал детей. В 2008 году он признал свою вину в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и получил за это… 18 месяцев тюрьмы.

6 июля Эпштейн был снова арестован полицией Нью-Йорка и обвинен в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На этот раз 66-летний обвиняемый не признавал свою вину, однако следователи заявляли, что им удалось собрать достаточно доказательств. И очевидно, что интересовали их грехи не одного только Эпштейна.

По сообщениям американских СМИ, следователям все-таки удалось убедить Эпштейна сотрудничать в деле разоблачения своих влиятельных подельников. Ведь самым важным в истории его подозрительного «самоубийства» является тот факт, что в 1990-х и начале 2000-х годов мультимиллионер являлся спонсором и устроителем скандальных секс-вечеринок на своей островной вилле во Флориде, в которых принимали участие многие американские политики и голливудские звезды.

Есть свидетельства, что на принадлежащем Эпштейну острове, который позже в консервативной прессе получил название «Остров педофилов», в разное время побывали экс-президент Билл Клинтон и кинорежиссер Вуди Аллен, миллиардер Ричард Бренсон и музыкант Мик Джаггер, актер Кевин Спейси и младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Не исключают, что и нынешний президент США Дональд Трамп, который был другом и соседом Эпштейна по Палм-Бич, также мог посещать вечеринки «для своих». Понятно, что все фигуранты этого списка теперь это старательно отрицают.

Журналист The New York Times Джеймс Стюарт рассказал, что Эпштейн однажды сообщил ему об имеющемся компромате на известных и влиятельных людей Америки. Арестованный мультимиллионер также утверждал, что имел приятельские отношения с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и бывшим британским премьером Энтони Блэром. А экс-лидер демократов в Сенате США Джордж Митчелл открыто называл Эпштейна своим другом. Теперь уже и Митчелл тоже подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Есть серьезные основания полагать, что Эпштейн в рамках сделки со следствием мог многое рассказать о развратных привычках и совсем уж диких извращениях западной политической, медийной, эстрадной и актерской элиты. Это, по понятным причинам, делало миллионера крайне нежелательным свидетелем для очень влиятельных кругов — начиная с клана Клинтонов, вокруг которых в последние годы «чересчур информированные» люди вообще мрут как мухи.

Так что же, Эпштейн не повесился, а был убит?

Наверное, вряд ли найдется хоть какое-то американское СМИ, которое не раскритиковало бы официальную версию самоубийства миллионера-педофила. Все факты говорят как раз о тщательно подготовленном убийстве: сокамерник Эпштейна был переведен в другую камеру за несколько часов до его смерти, а тюремного охранника, который должен был следить за камерой Эпштейна, заменили незадолго до смерти арестанта.

Порядок содержания Эпштейна под стражей также был грубо нарушен. Его не проверяли в течение нескольких часов непосредственно перед самоубийством, несмотря на то, что по регламенту тюремные надзиратели были обязаны делать это каждые полчаса.

Сам арестованный миллиардер в беседах с охранниками и другими заключенными сообщал, что его уже пытались убить. Близкие Эпштейна также были уверены, что рано или поздно такого важного свидетеля просто прикончат.

Удивительно, но сразу же после смерти Эпштейна традиционно начала нагнетаться абсурдная антироссийская истерия. Часть либерально настроенного истеблишмента США принялась кричать, что за таинственным «самоубийством» Эпштейна стоят… русские.

Об этом, в частности, заявил в Twitter телеведущий MSNBC Джо Скарборо. Что примечательно, позже он удалил свой твит с упоминанием России и даже попытался отшутиться, но цитата уже разошлась по американским СМИ как классический пример либеральной паранойи.

Сенатор Марко Рубио в свою очередь обвинил всемогущих «русских ботов» в распространении конспирологических теорий относительно смерти Эпштейна, а актер Алек Болдуин, известный своим негативным отношением разом к Белому дому и Кремлю, в своем Twitter напрямую обвинил Россию в убийстве миллионера.

«Русские убили Эпштейна, — написал Болдуин. — Они стоят за всем теперь».

Не объясняется ли эта истерика тем простым фактом, что телефон Болдуина также нашли в записной книжке с контактами клиентов Эпштейна?

Такая реакция со стороны политических и голливудских элит лишний раз подтверждает давно известный факт: что бы ни случилось в США — либералы во всем будут винить Россию. Хотя если руководствоваться знаменитым принципом «кому выгодно?», то быстро выяснится: «внезапный сход со сцены» Эпштейна был политически выгоден как для Дональда Трампа, так и для его конкурентов из демократического лагеря. Слишком уж многие факты указывают на то, что имело место не самоубийство, а физическая ликвидация по политическим мотивам.

Так или иначе, после гибели Эпштейна значительная часть политического истеблишмента и педофильского лобби Америки вздохнула с облегчением.