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Песков заявил, что Путин опирался на опыт Беглова при назначении врио главы Петербурга

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Песков заявил, что Путин опирался на опыт Беглова при назначении врио главы Петербурга

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин ориентировался на опыт Александра Беглова при назначении временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков ответил на вопросы, как происходил выбор врио губернатора Петербурга. В Кремле отметили, что Путин опирался на опыт Беглова.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков заявил, что Путин опирался на опыт Беглова при назначении врио главы Петербурга

Песков добавил, что партийная принадлежность претендента на пост главы любого субъекта в России также учитывается, однако не в первую очередь.

Напомним, 3 октября в прошлом году Путин принял отставку бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Врио главы Северной столицы был назначен Беглов, который до этого занимал должность полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга. Кандидатами на этот пост стали четыре человека — самовыдвиженец Беглов, кандидат от КПРФ Владимир Бортко, выдвинутый от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, а также кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

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