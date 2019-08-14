Трубу с газом прорвало на ГРП в Саратове

Саратов, 14 августа. Труба с газом лопнула на газораспределительном пункте в Саратове из-за возгорания кровли здания. Корреспондент Федерального агентства новостей сообщает, что в результате происшествия газ воспламенился и забил на 5 метров в высоту.

В Саратове начался пожар из-за прорыва трубы с газом. Информация о возгорании кровли ГРП на улице Промышленной появилась в два часа дня по местному времени. Вскоре после этого загорелся газ, который забил из прорванной трубы на 5 метров вверх.

Известно, что из-за опасной близости к пожару и возможного взрыва были эвакуированы посетители и персонал автосалона «Рено». Однако через час пожар удалось локализовать, а газ – перекрыть. После этого сотрудники пожарной службы смогли приступить к тушению кровли газораспределительного пункта.

Отметим, на данный момент пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных километров. По предварительным данным ожидается, что 20 частных жилых домов, одна пекарня и неработающая котельная останутся без газа из-за происшествия.