Политолог объяснил, почему Зеленскому не удастся уволить Кличко

Москва, 14 августа. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся уволить Виталия Кличко с должности главы городской администрации до формирования нового правительства в конце сентября. Об этом заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он подчеркнул, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «решило сопротивляться предложению президента, поскольку у него есть, скорее всего, коррупционные связи с киевской администрацией».

«Терять это даже на короткое время они не хотят. Подход «будем все делать назло действующему президенту, поскольку понятно, что мы здесь последние дни, мы показываем, что он в доме не хозяин», — цитирует «360» Погребинского.

По словам эксперта, в Киеве есть два начальника, а именно мэр и глава горадминистрации. Мэра города выбирают, а главу КГГА назначает президент, однако с подачи кабинета министров.

«То есть в нормальных отношениях между президентом и правительством не может такого быть, чтобы правительство отказало президенту в подаче, поскольку это его право. Но так устроена система, что это право реализуется через такую процедуру подачи», — резюмировал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что правительство Украины отказалось увольнять Виталия Кличко с поста мэра Киева. В конце июля появилась информация, что президентская партия «Слуга народа» инициировала законопроект, согласно которому должности мэра Киева и председателя КГГА должны быть разделены.