Бутина получила первую зарплату в американской тюрьме

Москва, 14 августа. Осужденная в США россиянка Мария Бутина получила свою первую зарплату в американской тюрьме. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Мария получила 28 долларов. Сейчас у нее постоянно проходят свидания, [ее] навещали друзья уже три раза. Общаются по четыре часа каждый раз. Скоро к ней полетят адвокаты и дипломаты из российского посольства из Вашингтона. Им согласовали встречи в местном министерстве юстиции», — рассказал Александр Ионов.

По его словам, сейчас Бутина ведет уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения. Мария преподает с разрешения тюремной администрации. В рамках одного из предметов она учит заключенных основам демократической системы США.

Ранее Александр Ионов сообщал, что задолженность Бутиной перед ее американскими адвокатами составила 43 миллиона рублей. Девушка обратилась за помощью к соотечественникам. Мария Бутина отметила, что у ее родных не хватает средств, чтобы оплатить услуги адвокатов.

Погасить удалось 13 миллионов рублей задолженности: большую часть из этих средств, 10 миллионов рублей, собрал российский Фонд защиты национальных ценностей, возглавляемый Александром Малькевичем.

Напомним, Мария Бутина была задержана в июне 2018 года по обвинению в ведении деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента». В апреле 2019 года суд США приговорил девушку к полутора годам тюрьмы. В Москве обвинения в адрес девушки называют сфабрикованными и требуют ее освободить.