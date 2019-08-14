Российский ученый заявил, что приказ Минобрнауки не изменил формат общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования издало приказ, который ужесточает правила контактов российских ученых с иностранными коллегами и международными организациями. В научном сообществе сочли этот приказ «имитацией бурной деятельности».

Как следует из документа, который был в июле 2019 года разослан по организациям, подведомственным Минобрнауки, на встречах с иностранными коллегами должны присутствовать минимум двое российских ученых. Научные организации обязаны письменно уведомлять Минобрнауки о таких встречах за пять дней до их проведения. По итогам встречи российские ученые должны сдавать отчеты с расшифровкой разговора и копиями паспортов участников беседы. Помимо всего прочего, в приказе Минобрнауки сказано, что, посещая российские научные организации, иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ».

Комментируя этот приказ Федеральному агентству новостей, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин подчеркнул, что речь идет о рекомендациях, то есть эти правила не обязательны для исполнения.

«В нашем институте, как и во всех вузах, есть режимный отдел. Его еще называют первым. И любые иностранцы в стены нашего НИИ могут проходить только по предварительному согласованию. То есть мы подаем список лиц, которые к нам придут. Причем в служебке указывается то, о чем мы будем разговаривать. И по результатам встречи или же конференции с участием иностранных коллег мы пишем отчеты. Но это не стенограмма заседаний, а пара страниц общих вопросов. Но и тут есть определенные нюансы. Например, я был на конференции, а там было 300 человек. Как я о них всех расскажу, тем более соберу сканы их паспортов? Понятно, что это нереально. Поэтому в отчете мы рассказываем об основных темах переговоров, перечисляем фамилии, регалии и список поднятых вопросов. То есть документ, который мы обязательно сдаем руководству, не самый детальный», — рассказал Андрей Чечулин.

Эксперт в области кибербезопасности отметил, что единственное новшество, которое сейчас появилось в его институте, — это обязательное согласование контакта с гражданами РФ, работающими в иностранных организациях.

«То есть, например, если мы начинаем работать с компанией Microsoft, у которой есть американский центр и российский научно-исследовательский офис, то теперь бумаги нужно писать не только на американцев, но и на россиян. Это единственное нововведение, насколько мне известно. А все остальное, о чем говорится в приказе Минобрнауки, мы и так выполняли в том или ином объеме, как и другие научные организации, имеющие дело с конфиденциальной информацией», — заметил Андрей Чечулин.

Ученому доводилось бывать на международных конференциях, где он был единственным представителем России. Рекомендацию Минобрнауки проводить встречи с иностранцами в присутствии как минимум двоих российских ученых Чечулин тоже считает не всегда выполнимой, поскольку у научных организаций не всегда есть возможность оплатить поездку за границу нескольких специалистов. И отказываться из-за рекомендаций чиновников от зарубежных рабочих поездок, на которых отечественные ученые обмениваются опытом с коллегами, странно, считает собеседник ФАН.

«У нас есть проекты с зарубежными компаниями. Выход приказа Минобрнауки не изменил формат нашего общения. Единственное нововведение, как я уже сказал, относится к россиянам, работающим на иностранные организации», — подчеркнул Андрей Чечулин.

Ученый добавил, что ему неизвестно, почему эти рекомендации спустили именно сейчас.