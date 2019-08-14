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Едва не убивший школьницу фанат Соболь оказывал секс-услуги мужчинам и женщинам

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Едва не убивший школьницу фанат Соболь оказывал секс-услуги мужчинам и женщинам

Москва, 14 августа. Сторонник одиозного блогера Алексея Навального и его протеже Любови Соболь, подозреваемый в покушении на убийство 17-летней школьницы, не скрывает своих сексуальных предпочтений в соцсетях.

Графа ориентация в его профиле свидетельствует о том, что молодой человек готов к оказанию сексуальных услуг как женщинам, так и мужчинам.

Более того, юноша проявляет интерес к работе в качестве эскорта. Таким образом, обозленный фанат не допущенной к выборам Любови Соболь подтвердил, что является типичным представителем шайки одиозного блогера Алексея Навального и его сторонников, готовых и развращать девочек, и употреблять наркотики. 

Едва не убивший школьницу фанат Соболь оказывал секс-услуги мужчинам и женщинам

Напомним, молодой человек изрезал ножом 17-летнюю школьницу на следующий день после митинга-концерта в поддержку «независимых кандидатов», не допущенных на выборы в Мосгордуму. Причиной стало то, что девушка решила расстаться с фанатом Соболь. При этом он и ранее угрожал ей ножом, тогда родственники школьницы обратились к правоохранителям. Юношу забрали в отдел полиции, правда, вскоре отпустили. 

11 августа он завел девушку в лес, оглушил ударом по голове, а потом начал наносить удары ножом в область лица, шеи, а также нанес удары в грудь, пробив легкие в четырех местах. По данным ряда СМИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сегодня ему предъявили обвинение, он был арестован. Расследование продолжается. 

Судя по информации telegram-канала «Шавки Красовского», задержанный входит в число фанатов Алексея Навального и Любови Соболь. Авторы канала опубликовали фото, на котором, предположительно, он запечатлен с плакатом в поддержку «независимых кандидатов» на одном из организованных ими незаконном митинге в Москве.

 

 

 

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