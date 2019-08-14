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Организатор массовых беспорядков в Москве Иван Жданов сбежал из России

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Организатор массовых беспорядков в Москве Илья Жданов сбежал из России

Москва, 14 августа. Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сбежал из России, несмотря на то, что ему присудили 10 суток ареста за организацию несанкционированного митинга в Москве.

Отметим, что Жданов стал не первым сотрудником ФБК, который покинул страну. До него подобный шаг предприняли другие высокопоставленные представители Фонда. Прежде из России уехали Леонид Волков, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов и Роман Рубанов. Ранее против руководства ФБК было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании 1 млрд рублей.

Напомним, что Мещанский суд Москвы приговорил директора ФБК Ивана Жданова к новым 10 суткам административного ареста за призыв выйти на несогласованную акцию 27 июля. Он был задержан в ходе митинга, когда не допущенные к выборам в Мосгордуму кандидаты собрались в центре Москвы и устроили беспорядки.

Причиной отказа в регистрации стали массовые нарушения на стадии подготовки к выборам. Так, например, в конце июня полиция обнаружила подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписей в поддержку Любови Соболь и других кандидатов. Кроме того, у Соболь были обнаружены подписи мертвых людей.

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