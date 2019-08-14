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Друг Армена Джигарханяна прокомментировал сообщения о госпитализации артиста

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Друг Армена Джигарханяна прокомментировал сообщения о госпитализации артиста

Москва, 14 августа. Друг российского актера театра и кино Армена Джигарханяна — Артур Согомонян — прокомментировал слухи о госпитализации артиста.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что актера доставили в больницу.

Согомян в беседе с Nation News сообщил, что у Джигарханяна нет никакого обострения, 83-летний артист в настоящее время проходит профилактические процедуры.

Планируется, что уже в предстоящий уик-энд он вернется домой.

Здоровье артиста Джигарханяна сильно ухудшилось в октябре 2017 года. Тогда актер попал в медицинскую клинику и заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, «причинила ему много боли». Позже пара развелась. Джигарханян постоянно проходил лечение в клиниках и санаториях.

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Источник: Nation News
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