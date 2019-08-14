Фото располневшей Пугачевой опубликовано в Сети

Москва, 14 августа. Фото располневшей певицы Аллы Пугачевой было опубликовано на странице ее дочери Елизаветы Галкиной в Instagram.

На снимке, опубликованном в соцсети, Пугачева идет по красной дорожке. На примадонне белый свободный наряд. Внешность певицы сильно отличается от той, какой звезду привыкли видеть поклонники после похудения. Еще больше их удивила подпись на странице шестилетней девочки.

«И пусть сплетни за моей спиной, станyт ожогом на вашем языке…» — говорится в подписи к фото ее матери.

«Это же не Лизонька говорит?» — поинтересовались растерянные вдвойне фанаты Пугачевой.

Нашлись и хэйтеры, которые поспешили съязвить из-за лишних килограммов артистки на фото.

«Аллище», — прокомментировали они фотографию.

«Какая-то колхозная доярка с глубокого похмелья», — добавили другие.

Однако большая часть поклонников предположили, что фотография была сделана несколько лет назад. Вероятно, фотограф запечатлел примадонну в тот момент, когда она сильно располнела.

«Алла Б. Это какого года фото?! — спросили они. — Люблю вас».

Некоторые фанаты также обратили внимание, что «тело» не соответствует «голове» Пугачевой на фото.

«Да это фотошоп какой-то — живот и ноги не ее», — заверили они единомышленников.

Ранее в Сети появились фото Пугачевой без макияжа и наложенных Instagram-фильтров. Снимки выложил автор Instagram-канала Garri Galkin.