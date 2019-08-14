Обозленный фанат Соболь нанес удары ножом своей малолетней подруге

Москва, 14 августа. Активист, поддерживающий скандального блогера Алексея Навального и его протеже, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, изрезал ножом 17-летнюю школьницу. Трагедия произошла на следующий день после митинга-концерта в поддержку «независимых кандидатов», не допущенных на выборы в Мосгордуму.

20-летний парень напал на свою несовершеннолетнюю возлюбленную за ее решение порвать с ним 11 августа в Новой Москве. За несколько дней до этого он угрожал своей бывшей возлюбленной ножом. Тогда семья школьницы вызвала полицию, и парня забрали в отделение, однако вскоре отпустили.

11 августа молодой человек пришел выяснять отношения со школьницей, завел ее в лес и оглушил ударом по голове. После этого он начал бить девушку ножом, исполосовал ей голову и шею, а также нанес удары в грудь, пробив легкие пострадавшей в четырех местах. По данным СМИ, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве, преступник не смог довести начатое — убить школьницу — до конца «по независящим от него обстоятельствам». По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

«Сегодня молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — говорится в сообщении СК РФ.

Судя по информации telegram-канала «Шавки Красовского», задержанный входит в число фанатов Алексея Навального и Любови Соболь. Авторы канала опубликовали фото, на котором, предположительно, он запечатлен с плакатом в поддержку «независимых кандидатов».

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова состоялся митинг-концерт, который посетили ряд популярных звезд: Face, IC3PEAK и «Кровосток». Также на мероприятии присутствовали рэпер Oxxxymiron и журналист Юрий Дудь.