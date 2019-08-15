Акцию памяти жертв войны в Сирии провели в приморском Тартусе

Дамаск, 15 августа. Одна из групп добровольцев в Обществе социального развития Фада выступила с инициативой под названием «Дахаб атик», цель которой — почтить погибших сирийских граждан, написав их имена и изречения на стенах города Тартус. Таким образом, они будут оставаться живыми в памяти людей и всей нации.

«Меня попросили помочь в реализации этой инициативы, и я согласился, потому что она направлена ​​на то, чтобы возродить деятелей, которые погибли», — сказал художник Хазем Хасан в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

В проект попали сирийские граждане, вложившие большой вклад в изобразительное искусство и литературу Сирии. Среди них художники, писатели, поэты, которые имели большое влияние на общество.

«Среди ни оказались писатель Хайдар, Сабах Фахри, Мухаммад аль-Магут, Низар Каббани, Фатех аль-Мударрес и другие», — пояснил собеседник ФАН.

В списке имен оказались также: Фатех аль-Мударрес, Халед аль-Асаад, Сабах Фахри, Мухаммед Абдул Карим, Рафик Субайе, Асмахан, Нидаль Сиджри, Майада Аль-Хенави, Колетт Хури, Мохаммед Аль-Магут, Сухайль Арафа, Сулхи Аль-Суаши, Сули Аль-Усада Низар Каббани.

Что касается метода исполнения надписей, Хазем Хассан объяснил, что все имена были нарисованы черно-белой краской, при написании предложений он использовал линию под названием «Дивани», которая была согласованно выбрана всей командой волонтеров.

«Мы выбрали именно эту стену, потому что она выглядела ужасно. Эта стена расположена в туристической районе в Тартусе, где ходит множество людей, видок достаточно мрачный; стена очень грязная и вся расписана непонятными надписями», — добавил Хасан.

Это далеко не первый случай, когда в провинции Тартус расписывают стены, однако впервые подобная инициатива носит познавательный характер и имеет конкретную цель.