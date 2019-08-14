Face сменил «политическую» ориентацию на митинге-концерте «оппозиции» за 10 млн рублей

Москва, 14 августа. Рэперы Oxxxymiron и Face, которые позиционировали себя аполитично, а последний еще и жестко критиковал блогера Алексея Навального, за несколько дней до санкционированного митинга-концерта резко изменили свои взгляды и начали поддерживать так называемую «оппозицию».

Информация о том, что звездный состав получил неплохие деньги за выступление 10 августа на проспекте Сахарова, начинает постепенно подтверждаться. Так, в Telegram-канале «Бойлерная» появилась информация о суммах, за которые звезды готовы поменять свою политическую «ориентацию». По данным владельца «event-агентства на букву М»,организаторы митинга-концерта 10 августа заказали именно ему подбор артистов.

Раскрыть информацию об этом агентство решило после того, как организаторы мероприятия, получив список звезд, готовых за деньги поменять свою политическую «ориентацию», перестали выходить на связь. Оказывается, «оппозиционеры» решили «сэкономить» и напрямую связаться с артистами.

Как рассказал владелец агентства, рэп-исполнитель Face обошелся так называемым «оппозиционерам» в 10 млн рублей, отмечают в Nation News. Планировалось, что event-агентство получит 15% от суммы контракта, также долю должны были получить и те, кто активно призывал в соцсетях прийти на митинг-концерт. Речь идет о группах «Ногу свело» и «Браво».

Примечательно, что привлечением звезд шоу-бизнеса занимался издатель интернет-СМИ «Медиазона» Петр Верзилов, которому, вероятно, и принадлежит идея «кинуть» event-агентство. Стоит отметить, что Верзилов и так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» являются реальными организаторами митинга-концерта, а Морева, Азара и Шендеровича привлекли лишь из-за их депутатских статусов. Этот факт подтверждает и то, что к сцене не были пропущены корреспонденты известных оппозиционных СМИ, кроме представителей «ФБК» и «Медиазоны».

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова прошел митинг-концерт, участниками которого стали всего лишь 20 тысяч человек, хотя организаторы заявляли о ста тысячах. Звездами на публичном мероприятии стали Face, IC3PEAK и «Кровосток». Именно ради бесплатного концерта большинство подростков и школьников пришли на проспект Сахарова. Также на митинг-концерт посетил журналист Юрий Дудь, но быстро разочаровался и назвал происходящее «тухляком».