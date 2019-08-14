Миро призвала Интернет игнорировать «блокадницу» Бузову

ч

Москва, 14 августа. Известная блогер Лена Миро в очередной раз обрушилась с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

На этот раз поводом для недовольства стал ролик, на котором артистка тщательно вылизывает тарелку языком, а в ответ на шутливое замечание «Вот она, настоящая Ольга Бузова», со смехом оправдывается — «Я блокадница».

Миро выразила сомнение в том, что Бузова пыталась кого-то оскорбить. Вероятнее всего, слово «блокадница» вырвалось у нее «чисто поржать». И теперь бывшей ведущей «Дома-2» грозит травля в соцсетях.

В то же время блогер придумала лучшее наказание для певицы. По ее словам, Бузова заслужила не ругань в Интернете, а забвение. Такая же судьба, полагает автор поста, ждет шпагат Анастасии Волочковой и «половую невоздержанность» Ксении Собчак. Поэтому Миро предлагает просто игнорировать Бузову.

«Неужели разница лишь в том, что для Оленьки-голеньки блокада — повод для шутки, а для вас — повод выплеснуть агрессию и раздражение? Пусть Олю забудут так же, как она — та, которая родилась и выросла в Ленинграде, — забыла, что стоит за словом «блокада», — пишет Миро в своем блоге.

Отметим, что Бузова уже не в первый раз попадает в поле зрения Миро, которая специализируется на критике российских селебрити. Так, например, на днях она заявила, что певица с годами стала походить на мужчину — и внешностью, и фигурой.

Блогер уверена, что причина отсутствия женственности — злоупотребление алкоголем. И хоть на своих отредактированных фотографиях в соцсетях она все еще пытается создать себе кукольную внешность, то на случайных снимках, сделанных со стороны, певица предстает немолодой женщиной с трудной судьбой.