Новые депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка

Киев, 14 августа. Депутаты нового состава Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка.

Новая публичная ссора в украинском парламенте началась с выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. Депутат обратился к Верховной раде на русском языке, передает Национальная служба новостей.

На это мгновенно отреагировала представитель партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она напомнила коллеге, что выступления политиков должны быть исключительно на государственном языке — украинском. Ее поддержал глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который попросил Рабиновича впредь говорить на украинском языке.

«Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам [с просьбой] не нарушать регламент Верховной рады, — призвал Разумков. — Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат [Верховной рады] выключать микрофон».

Рабинович в свою очередь подчеркнул, что не нарушал законов. Однако он добавил, что, если это принципиальный вопрос, то он просит предоставить ему переводчика, пишет «Царьград».

Ранее сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался в любви к украинскому языку, правда, сделал это очень своеобразно: по-русски.

Напомним, на Украине развернута целую кампания по защите национального языка. Под занавес своего президентства Порошенко успел принять закон об исключительном использовании гсоударственного языка.