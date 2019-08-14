Подпольная империя Гудковых: мусорный шантаж и коллекторы Фонда капитального ремонта

Мусорный рэкет, откаты на коллекторских заказах и госзакупках — все это уже давно стало нормой для Геннадия и Дмитрия Гудковых, которые сейчас пытаются попасть в Мосгордуму, но бросать пусть и преступный, но прибыльный бизнес не намерены. Отдел расследований Федерального агентства новостей публикует вторую часть материала, посвященного преступной империи отца и сына Гудковых.

Из охранника в чиновники

Проверяя друзей Геннадия Гудкова, мы наткнулись на одного весьма примечательного персонажа — главу Коломенского городского округа Дениса Лебедева. При ближайшем рассмотрении его биографии оказалось, что чиновник обязан Гудковым всем. Начал работать в структурах Геннадия обычным охранником, а закончил главой города.

Вот биография Лебедева, которую легко найти в Интернете. В 1997 году с отличием окончил Коломенский педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». В 2003 году с отличием окончил Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция». Параллельно с обучением в 1995 году начал свою трудовую деятельность сотрудником отдела комплексной охраны в объединении частных структур безопасности «Агентство безопасности «Пантан» (одна из многочисленных компаний клана Гудковых, которая засветилась во множестве скандалов с контрабандой). В 1998 году назначен на должность заместителя начальника отдела службы охраны, а с 2000 года — на должность заместителя директора ООО «АБ «Пантан». В период с 2009-го по 2011 год работал первым заместителем руководителя Центра общественных связей ООО фирмы «Оскордъ» (тоже компания клана Гудковых) и по совместительству заместителем директора ЗАО «Коломенский строитель» (еще один актив со скандальной историей).

Фактически, как сообщают наши источники, Лебедев уже с 1998 года стал личным охранником семьи Гудковых. Ему поручали особые дела, которые не следовало придавать огласке. Будущий чиновник с ними справлялся замечательно: запугивал конкурентов, занимался силовыми операциями, перевозил взятки и крупные суммы наличных.

Но со временем Геннадий Гудков, которому стало не хватать доверенных людей во власти, решил протащить своего боевика в политику. Так, в 2011 году Лебедев становится депутатом Московской областной думы на деньги семьи Гудковых.

Дальше карьера Лебедева резко идет на взлет. В период осуществления депутатской деятельности в Московской областной думе являлся заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Член рабочей группы по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при комитете по безопасности Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.



В мае 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014 года избран главой Озерского муниципального района. С января 2015 года по сентябрь 2016 года — глава городского округа Озеры. С октября 2016 года — глава городского округа Коломна. И вот с этого времени мужчина, в которого Гудковы вложили столько сил и денег, начинает отрабатывать затраченное.

Город, который держит мусор

Напомним, что в сейчас в Мособласти резко обострилась мусорная проблема — из 37 полигонов ТБО работает только семь. Один из них находится в Воловичах, примерно в пяти км от города Колычево, входящего в Коломенский городской округ. Полигон был заложен в 1990 году и был рассчитан на 20 лет работы, обслуживая потребности только Коломны и Коломенского района.

Но не все так просто. Как утверждают в местной администрации, полигон ТБО «Воловичи» еще с конца 90-х годов неформально входил в сферу подчиненности клана Гудковых. Например, изначально охрану полигона и пропускной режим стали обеспечивать сотрудники ЧОПов «Агентства безопасности «Пантан»» и «Оскордъ», которые как раз и принадлежат семье Гудковых. Боевики семьи смогли не пропустить в выгодный бизнес ни бандитов, ни конкурентов. Как утверждают источники из правоохранительных органов, за время «защиты» полигона были убиты десятки людей из числа конкурентов и не возбуждено ни одного уголовного дела.

Чтобы удержать полигон, Гудковым понадобились не только преданные силовики, но и свои люди в администрации Коломенского района. Была создана цепочка государственных муниципальных предприятий, которые в действительности не сколько помогали проживающим в районе людям, сколько были основным филиалом неофициальной продажи сверх нормативов территорий полигона для захоронения отходов. Доход от такой незаконной деятельности — 200 миллионов рублей в месяц. Ощутимая цифра. Более 60 процентов из нее капает именно в кошелек семьи Гудковых. Но и остальным хватало. Фактически полигон стал главной кормушкой для чиновников всего округа.

Митинг в защиту бабла

Но в 2017 году налаженная схема начала трещать по швам. Пришедший на пост главы округа Лебедев не смог договориться о сохранении полигона с губернатором Московской области Воробьевым. Тот вполне разумно предположил, что пора Гудковых снимать с дорогостоящей кормушки и построить на месте полигона современный и более безопасный мусоросжигательный завод. Гудковым план не понравился, поскольку лишал их денег. И начались митинги.

Прикрываясь интересами жителей, Гудковы провели серию митингов, которую они скромно называли «встречей с жителями», оппозиционеры попали под административный арест и закрепили за собой статус борцов за экологию. Вот только боролись они с собственным подчиненным Лебедевым.

Получается, что все громкие заявления, административные штрафы и заявления о «мусорной мафии» организовала сама «мусорная мафия» в лице Геннадия и Дмитрия Гудковых. Причем свою заинтересованность в бизнесе семья даже не скрывает.

«Еще десять лет назад мой отец Геннадий Гудков приводил к тогдашнему губернатору Громову немецкий бизнес, который был готов построить мусороперерабатывающие заводы. Процент переработки у них был почти под 90, половина акций отдавалась в собственность области, дивиденды шли бы уже с первого года, нужны были только площадки под строительство. Но эти немецкие заводы были никому не нужны, так как получить с них деньги себе в карман куда труднее, чем с мусорных полигонов», — писал Гудков (сын) в своем блоге на «Эхе Москвы» и, похоже, сам объяснил, почему сегодня так активно выступает против строительства завода. Деньги, видимо, пойдут «не в тот карман».

Кстати, пока шли митинги и информационная война с губернатором Мособласти, верный Гудковым Денис Лебедев все же сумел договориться о приостановке строительства на небольшой срок. Сейчас, по сообщению источника, он договаривается, чтобы Гудковы если не смогли запретить мусоросжигательный завод, то хотя бы имели в нем долю. Пока относительно безуспешно.

Между тем стало известно, что влияние клана Гудковых распространяется и на иные полигоны захоронения ТБО, находящиеся на территории Московской области. Так, в городе Озеры Московской области главой которого ранее был все тот же Лебедев, находится полигон размещения ТКО и КГО под управлением ООО «Экотех», имеющий через учредителей связь опять же с кланом Гудковых. Так что, даже потеряв полигон «Воловичи», «мусорная мафия» всегда сможет просто увеличить нагрузку на свой второй объект по вымогательству денег.

Коллекторы на подряде

Между тем клан Гудковых придумал еще один интересный способ заработать на жителях Подмосковья. Теперь «защитники угнетенных» будут выбивать долги по капитальному ремонту с этих самых угнетенных.

На сайте госзакупок нами был обнаружен весьма интересный тендер 2018 года почти на полмиллиарда рублей — по найму специалистов, которые будут вести судебную работу по взысканию задолженности. А проще говоря, по найму коллекторов.

Информация о тендере была размещена на сайте госзакупок. В качестве начальной максимальной цены контракта заявлена сумма в размере 422,3 миллиона рублей. Общая сумма задолженности, которую предстоит взыскать юристам в ходе выполнения контракта, составляет 4,32 миллиарда. Услуга будет оказываться на территории Московской области. Более детальной информации, к каким делам планируется привлекать юристов в закупочной документации, не содержится. Интригует, правда?

Еще больше интригует, что ни в протоколе по рассмотрению заявок, ни в информации о закупке, нигде не указаны семь компаний, которых допустили к конкурсу на тендер. Только их номера. Впрочем, через Фонд мы смогли узнать, что все они аффилированы с охранной империей Гудковых. Например, ООО «Эдвайс», ООО ЧОО «Консул» и другие. Компаний, не связанных с Гудковым, среди конкурсантов не было.

Впрочем, в этот раз на волне скандалов с мусором в 2018 году Фонд конкурс отменил. Но вот интересный момент, как сообщают местные жители, долги по капремонту начали выбивать с конца 2018 года совершенно незнакомые лица, которые даже не представляются. Как утверждает наш источник в Фонде, Гудковы отказались от официального оформления, и сейчас их бойцы решают вопрос задолженностей в частном порядке всего за каких-то 300 миллионов вместо полумиллиарда. Зато без налогов и гласности. Да и без контроля со стороны Федеральной службы судебных приставов.

А то, что иногда должникам заваривают двери, сжигают подъезды, угрожают по телефону, то это всего лишь побочная сторона ведения бизнеса «честными и справедливыми» членами семьи Гудковых.

Отдел расследований ФАН продолжает разбираться в преступных схемах подпольной империи оппозиционеров. В следующей части мы расскажем вам о том, как коллекторы Гудкова избивали детей должников и более десяти лет уходили из поле зрения закона, а также укажем тех, благодаря кому Гудковы до сих пор чувствовали себя в безопасности.