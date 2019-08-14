Аксенов назвал водную блокаду Крыма частью антироссийской стратегии Запада

Севастополь, 14 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на заявления украинских политиков касательно блокады полуострова, отметив, что решения по этому вопросу принимаются новыми киевскими властями, полностью зависящими от позиции Запада.

По его словам, политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных государствах.

«Водная блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада, поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Аксенов.

Руководитель региона также указал на то, что водная блокада полуострова не принесла тех результатов, на которые надеялись киевские власти. Нехватки воды для хозяйственных и питьевых нужд нет, экономика полуострова растет, как и туристический поток, подчеркнул он.

При этом Аксенов добавил, что все указанное не отменяет того, что попытка оставить без воды более двух миллионов человек является видом «государственного терроризма».

Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что Киев, перекрыв поставку воды в Крым, «грубо нарушает гуманитарное право». Он подчеркнул, что полуостров имеет абсолютно легитимное право на поставку днепровской воды с Украины.