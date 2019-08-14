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Полузащитник ФК «Сочи» рассказал о соблазнах курортной жизни

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Полузащитник ФК «Сочи» рассказал о соблазнах курортной жизниСочи, 14 августа. Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа считает, что нужно сохранять профессионализм, даже когда вокруг множество соблазнов курортного города.

Футболист Кристиан Нобоа рассказал о том, что Сочи напоминает ему родной город Гуаякиль, находящийся в Эквадоре. Он считает его достаточно удобным как для жизни, так и для тренировок. Однако на российском курорте помимо комфортного климата можно столкнуться с различными соблазнами, такими, как казино и море. Тем не менее, полузащитник старается оставаться профессионалом и не отвлекаться на курортные увеселения.

«Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать все, что хочешь. В Сочи все рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно», – рассказал футболист в интервью для «Известий».

Кроме того, полузащитник рассказал о планах футбольного клуба на грядущий сезон. Так как команда еще новая, ее игроки не рассчитывают на призовые места в ближайшее время, но они надеются закрепиться Российской Премьер-Лиге и показать себя с лучшей стороны.

Отметим, что бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа впервые вышел на поле за ФК «Сочи» в воскресном матче с ЦСКА, который завершился ничьей.

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