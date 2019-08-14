Сирия новости 14 августа 19.30: сирийская армия подошла вплотную к Хан-Шейхуну, пятеро детей подорвались на мине в Хомсе

Сирия, 14 августа. Сирийская армия готовится к финальному броску на Хан-Шейхун, курды провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол», двое детей погибли при взрыве мины в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд на востоке Дейр-эз-Зора, отражали контратаку «Тахрир аш-Шам» под Хан-Шейхуном.

ВКС РФ: ударили по позициям террористов на севере Латакии, поддерживали наступление САА в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняли контратаку под Хан-Шейхуном.

Курды: провели встречу с представителями коалиции США в Дейр-эз-Зоре, арестовали четверых «жен ИГИЛ»1 в лагере «Аль-Хол».

Провинция Латакия

Источники в Сирии (@Step_Agency) сообщают, что боевые самолеты ВКС РФ второй раз за сегодняшний день нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция вооруженных группировок под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») и их союзников из «Исламской партии Туркестана» в районе населенного пункта Кабана в Латакии. Напомним, правительственные войска ведут штурм укреплений террористов в гористой местности на севере Латакии с самого начала операции против террористов в Большом Идлибе, однако до сих пор не смогли достичь значимых успехов.

Провинция Хомс

Пятеро детей пострадали в результате подрыва на мине в провинции Хомс. Как сообщает сирийское национальное информационное агентство SANA, трагедия произошла в районе населенного пункта Хуш Хаджу на севере Хомса. В результате взрыва мины, оставленной террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1» во время боев за Хомс, двое детей погибли на месте, а еще трое получили тяжелые ранения. Пострадавших детей немедленно доставили в госпиталь в городе Карм аль-Луз.

Напомним, многие районы в Сирии представляют смертельную опасность даже после прекращения боевых действий, поскольку террористы ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» при отступлении под ударами САА тщательно минировали их, чтобы сделать максимально опасным возвращение мирных жителей. В некоторых случаях террористы специально готовили взрывные ловушки для детей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает о рейде, предпринятом сирийскими силами безопасности в городе Хашам в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Точные причины рейда сил безопасности не называется, однако вероятно, что правительственные силы ведут поиск «спящих ячеек» террористов ИГИЛ, подпольно действующих в регионе и постоянно тревожащих своими нападениями САА и союзные силы в Дейр-эз-Зоре.

Лидеры курдского ополчения и представители международной коалиции во главе с США провели сегодня встречу на территории крупного нефтяного месторождения «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Отмечается, что во время встречи в том же районе пролетел истребитель F-16 ВВС США. Тема встречи курдского руководства с представителями американской коалиции не называется, однако вероятно, что она связана с планами США и Турции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Провинция Идлиб

Сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации продолжают борьбу с террористическими группировками в Идлибе. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры») предприняли контратаку после успехов САА. В настоящее время идут ожесточенные бои в районе Телль-Яаса.

ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков в районе города Кафр-Набаль в Идлибе, сообщает новостной источник в Twitter (@OrientNews). Кроме того, источники в Telegram (@maaramc) сообщают об ударах по террористам в районе городе Джабала на юге провинции.

Из Идлиба поступают противоречивые сообщения о действиях САА. Близкий к военным источник в Twitter (@Bosni94) утверждает, что правительственные силы остановили наступление на Хан-Шейхун после того, как были освобождены Кафр-Айн, Телль-Яас, Хирбет Муршид и Минтар, и в настоящее время закрепляются на отвоеванной территории. Однако другой источник (@filokalia) со ссылкой на медиаисточники террористов, что САА уже вошла в Хан-Шейхун. Следует учитывать, что эти сведения могут быть осознанной дезинформацией со стороны боевиков — чтобы потом можно было заявить, что «боевики «Тахрир аш-Шам» выбили военных из Хан-Шейхуна».

Вероятнее всего, в настоящее время правительственные силы находятся в непосредственной близости к городу, однако на данный момент штурм не начался.

Провинция Хасака

Лагерь беженцев «Аль-Хол», где находятся под контролем курдов более 40 тысяч жен и детей боевиков «Исламского государства», остается одной из серьезнейших проблем в северной Сирии, в провинции Хасака. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), бойцы проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд в лагере «Аль-Хол» и арестовали четверых «жен ИГИЛ» иракского происхождения. Причины ареста не называются.

1 Организация запрещена на территории РФ.