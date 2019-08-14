Москва, 14 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал приказ министерства образования науки РФ, который ужесточает контроль над контактами российских ученых с иностранными коллегами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным представителей СМИ, документ запрещает одному ходить на встречи, встречаться в нерабочее время с иностранными коллегами, а после встреч необходимо написать письменный отчет. Журналисты поинтересовались у представителя президента, не опасаются ли в Кремле, что это приведет к изоляции российской науки от зарубежной. Песков подчеркнул, что не видел текста документа. Песков прокомментировал ужесточение правил общения российских ученых с иностранцами.

«Если это выглядит так, как вы процитировали, то это перебор. Да, нужно проявлять бдительность. Никто не отменял профессиональный шпионаж, зарубежные спецслужбы не дремлют 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Промышленный шпионаж имеет место быть и нацелен против наших ученых, особенно молодых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то рамки, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут. Обязательно поинтересуюсь и изучу этот вопрос», — пообещал Песков.

Во вторник стало известно, что Минобрнауки подготовило приказ, который ужесточает правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Напомним, российские ученые пожаловались на бюрократию и нехватку оборудования. О том, что беспокоит отечественных исследователей сегодня, рассказал физик-экспериментатор и член Российской академии наук Евгений Александров. По его словам, одной из основных проблем является то, что многие открытия, совершенные учеными РФ, остаются не замеченными на родине. По его мнению, ряд затруднений в работе вызван излишней бюрократией в системе российской науки.

Заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин добавил, что еще одним вопросом остается материально-техническое обеспечение лабораторий. Во многих из них не хватает современного оборудования.

При этом ученые выразили надежду, что проблемы решатся с реализацией нацпроекта «Наука». Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, на реализацию проекта уже выделено 300 миллиардов рублей. Общая сумма вложений в проект составит порядка 635 миллиардов рублей.