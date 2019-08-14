Киев ликвидировал непризнанную украинскую церковь

Киев, 14 августа. Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила существование, соединившись с новой Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщает официальное издание парламента страны «Голос Украины».

По информации издания, 29 июля текущего года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), физических лиц — предпринимателей и общественных объединений была внесена запись о прекращении работы указанной религиозной организации. В результате прекращения деятельности УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Напомним, в конце прошлого года две неканонические церковные структуры — УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) — объявили о слиянии и формировании Православной церкви Украины, которая в начале 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позже руководство ПЦУ приняло решение в своих регламентирующих документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», пренебрегая тем фактом, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине — Украинская православная церковь (УПЦ).

Через несколько месяцев после организации ПЦУ экс-глава Киевского патриархата Филарет раскритиковал томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, невзирая на то, что власти Украины уже заявили о ликвидации указанной организации.