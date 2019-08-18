Преображение 2019: когда отмечается, Яблочный Спас, история и традиции, приметы и запреты

Последний месяц лета известен несколькими народно-христианскими праздниками, связанными с важнейшими евангельскими событиями, а также со сбором урожая и подготовкой к осени. Один из таких праздников — Преображение Господне — в народе получил название Яблочный Спас.

Когда отмечается Преображение Господне (Яблочный Спас)

Церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечают Преображение Господне 19 августа.

Западные христиане, придерживающиеся современного летоисчисления, отметили этот праздник 6 августа.

История праздника

Праздник Преображение Господне отмечается с византийских времен, он связан с событиями, происшедшими вскоре после Воскресения Иисуса Христа. Эти события описано почти во всех Евангелиях. Когда несколько учеников Христа молились на горе Фавор, они увидели Спасителя в обновленном божественном образе и услышали от него важнейшие наставления. Праздник символизирует триединство бога-отца, бога-сына (Иисуса) и святого духа, а также единение божественной и человеческой сущностей Христа.

Яблочный Спас и Успенский пост

На Руси праздник Преображение Господне издревле называли Яблочным, или Вторым Спасом (Первый Спас — это Медовый, отмечаемый 14 августа. Название «Спас» — связано со словом «Спаситель» — так называют праздники, связанные с Иисусом Христом).

Яблочный спас приходится на двухнедельный очень строгий Успенский пост. Праздник Преображение Господне — единственный день во время Успенского поста, когда разрешены рыба и морепродукты. Об особенностях питания в Успенский пост читайте в материале Федерального агентства новостей.

Традиции, приметы и запреты на Яблочный Спас

На Руси до Яблочного Спаса старались не есть плоды нового урожая, за исключением огурцов. Самый строгий запрет был в отношении яблок, нарушителей не просто осуждали, но могли и наказать. Особенно строго следили, чтобы свежие яблоки до Преображения не ели замужние женщины. Считалось, что нарушение запрета может привести к смерти детей, причем не только у ослушницы, но и у других жителей села.

Этот запрет является народным переложением реально существующей монастырской традиции. Традиция связана с евангельским преданием, что апостолы в праздник Преображения освящали виноград нового урожая, который до этого не ели. Такой запрет и поныне действует в некоторых монастырях: виноград нового урожая не едят до праздника, ослушников оставляют без винограда на две недели.

Преображение и Яблочный спас: народные традиции и приметы

На Преображение во всех храмах освящают виноград нового урожая, который после специальной молитвы можно употреблять в пищу. В России на Преображение также освящают виноград, как выращенный, так и купленный, а также другие дары природы, в первую очередь главный северный фрукт — яблоки.

В этот день принято дарить друг другу освященные яблоки и яблочные пироги, традиция жива до сих пор. Естественно, в этот праздник именно яблоки являются главным украшением стола. Их едят сырыми, в запечном виде, в пирогах (до окончания поста — постных). Начиная с 19 августа, на Руси из яблок нового урожая традиционно начинали варить варенье, пастилу и повидло, а также делать напитки, в том числе слабоалкогольные.

До революции в России в это время устраивали яблочные ярмарки, владельцы садов щедро одаривали фруктами соседей, друзей, а также нищих. На Яблочный Спас было принято проявлять щедрость и не скупиться.

В этот день в селах начинались проводы лета, гуляния, последние купания (после Яблочного Спаса все купания считались под полным запретом до будущего лета), на берегах рек разводили костры, девушки гадали на будущего жениха. Этот праздник считается одним из последних дней, когда можно немного отдохнуть перед осенней страдой.

С Яблочного Спаса лето начинает постепенно уступать место осени, с этим связана большая часть народных примет, касающихся этого периода. По погоде в этот день судили, каким будет осенне-зимний период. Считалось, что теплый и сухой Яблочный Спас предвещает теплую позднюю осень и суровую зиму, а дождливая погода — раннюю холодную осень.

Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый

Первый — Медовый Спас, с которого начинается Успенский пост, отмечается 14 августа. Второй — Яблочный Спас (Преображение) отмечают 19 августа. Третий Спас (Ореховый, Хлебный, Холщовый или Полотняный) отмечается 29 августа после праздника Успение Богородицы и окончания Успенского поста.

Подробнее о Спасах читайте в материале Федерального агентства новостей.