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Песков рассказал о круглосуточной работе по обеспечению безопасности в России

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Песков рассказал о круглосуточной работе по обеспечению безопасности в России

Москва, 14 августа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что в стране осуществляется круглосуточная работа по обеспечению безопасности. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о несчастных случаях, которые происходили в последнее время. По его словам, пожары и технологические катастрофы случаются везде и полностью быть застрахованным от этого невозможно. К примеру, в результате ДТП на дорогах ежегодно гибнут более 30 тыс. людей.

Однако российские специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы обезопасить граждан. В частности, отметил Песков, по линии МЧС действуют довольно жесткие регламенты, направленные на предотвращение всевозможных трагедий.

«Здесь всегда остается вопрос золотой середины, чтобы, с одной стороны, эти требования обеспечивали безопасность, а с другой — не сдерживали развитие экономики. Здесь ведется круглосуточная систематическая работа всеми государственными органами», — отметил пресс-секретарь президента.

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