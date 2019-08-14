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Провокатора Абаничева оставили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам в Москве

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Провокатора Абаничева оставили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам в Москве

Москва, 14 августа. Суд оставил участника беспорядков в Москве Сергея Абаничева в СИЗО до 27 сентября.

Мосгорсуд признал законным арест Абаничева. Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в столице останется в СИЗО до 27 сентября.

Адвокат участника незаконной акции Светлана Сидоркина считает наказание слишком строгим.

«Материалы дела не подтверждают причастность к преступлению моего подзащитного», — уверена она.

С июля в Москве каждые выходные проходят акции протеста, в том числе несанкционированные. Организаторами незаконных шествий и собраний выступают люди блогера Алексея Навального, которые уверяют своих сторонников, что на выборы в Мосгордуму их не допустили незаконно.

В ЦИК РФ в свою очередь неоднократно обращали внимание, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в документах — при их проверке были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.

Во время незаконных акций протеста провокаторы пытаются организовать массовые беспорядки. Как подчеркнули в МВД РФ, полицейские ведут себя максимально корректно. Тех, кто представляет опасность для окружающих, сотрудники правоохранительных органов задерживают.

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