Песков заявил о снижении числа автокатостроф в России

Москва, 14 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о работе по утверждению новых регламентов безопасности в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пожары, технологические катастрофы так или иначе происходят везде. Кроме того, вы наверняка лучше меня знаете, сколько людей гибнут ежегодно в автокатастрофах» — заявил он.

По данным представителя Кремля, речь идет о 30 тыс. человек.

«То есть фактически идет «война на дорогах». Конечно, благодаря мерам, которые принимаются нашей транспортной полицией, это количество из года в год сокращается. Но все равно эти цифры очень велики», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что в России действуют достаточно жесткие правила безопасности, жесткие регламенты существуют и по линии МЧС, и по линии других контролирующих органов. Однако, по его мнению, здесь всегда остается вопрос целесообразности, «той самой золотой середины, чтобы, с одной стороны, эти требования обеспечивали безопасность, а с другой стороны, они не сдерживали развитие экономики».