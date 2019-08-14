Осташко объяснил отказ в увольнении Кличко влиянием европейского лобби

В кабмине Украины не стали рассматривать вопрос о снятии мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — пишет пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук у себя странице в Facebook.

По словам главного редактора интернет-издания Politrussia.ru Руслана Осташко, Кличко является человеком, который представляет интересы европейской политики, в частности Германии.

«Соответственно, у них очень мощное лобби, несмотря на весь эпатаж Владимира Зеленского. Поэтому это решение по Кличко согласовывается с европейским лобби. Таким способом в Европе хотят показать, что Зеленский не всемогущ. Это такая интересная внутриукраинская борьба, когда новоизбранному президенту, получившему большинство голосов в Верховной раде, пытаются показать пределы его возможностей. По сути, у Зеленского под контролем находится Верховная рада, есть президентские полномочия. Он может стать тираном, который легко зачистит все политическое пространство. Но некоторые силы в умеренной форме пытаются показать ему: «мальчик, ты здесь не главный». К такому решению по Кличко нужно относиться спокойно, так как до выборов осталось недолго, а шансов переизбраться у него ноль. Так что это чисто политический и имиджевый ход, чтобы показать Зеленскому его место», — заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Киевляне уже «подготовились к земле» и понимают, что Кличко не нужно держать у власти, подчеркивает эксперт.

«Посмеялись и хватит. Профессиональным комиком среди украинских политиков является именно президент Зеленский, но, несмотря на этот факт, нахождение на должности мэра главного города страны комика-боксера тоже было смешным, но до того, как его избрали. А теперь стало грустно, когда он будет уходить. Поэтому поддержка у него будет минимальная», — сообщил собеседник ФАН.

До этого в правительстве Украины говорили о получении официального обращения Зеленского с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко. Рассмотреть этот вопрос должны были 31 июля, однако премьер-министр Владимир Гройсман внезапно ушел в отпуск на две недели.

Добавим, что в конце июля стало известно о существовании разногласий между офисом президента страны Владимира Зеленского и мэром Киева Кличко. Глава администрации Андрей Богдан заявил, что градоначальник Киева потерял контроль над столицей, на что в ответ Кличко назвал его лживым непрофессионалом.

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7% голосов. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.