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Песков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири

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Песков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Москва, 14 августа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков отметил, что за информацией о последних данных по пожарам необходимо спрашивать в МЧС.

«Президент, безусловно, получает ежедневные оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами, по тем мерам, которые принимаются для сокращения ареала возгораний. Но было бы неправильно давать эти сводки, это должны делать профессионалы», — сказал Песков.

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