Москва, 14 августа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков отметил, что за информацией о последних данных по пожарам необходимо спрашивать в МЧС.