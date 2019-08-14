Москва, 14 августа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков отметил, что за информацией о последних данных по пожарам необходимо спрашивать в МЧС.
«Президент, безусловно, получает ежедневные оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами, по тем мерам, которые принимаются для сокращения ареала возгораний. Но было бы неправильно давать эти сводки, это должны делать профессионалы», — сказал Песков.