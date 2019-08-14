В России могут ввести предельный срок эксплуатации транспорта. События дня. ФАН-ТВ

Российские авто могут «выйти на пенсию»
Российская общественность весь день оценивает новую «автомобильную инициативу». Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить транспорт, достигший «предельного срока эксплуатации», об этом сообщил «Коммерсант». Автор инициативы, депутат Альфия Когогина, уже направила предложение в Минтранс и Минпромторг. Впрочем, о каком именно сроке и каких машинах идет речь, не уточняется. Есть ли шансы у авто выйти на пенсию и насколько готово общество к таким изменениям, Федеральное агентство новостей выяснило у автоэксперта «Вестей FM» Игоря Моржаретто:
«Безусловно, предложение запретить старые автомобили продиктовано заботой о нашей экологии, потому что слишком много таких машин колесит по российским дорогам. Это еще и забота о нашей безопасности. Но, с другой стороны, надо понимать, какое количество старых машин в России. К тому же непонятно, что такое «предельный срок эксплуатации». Я много лет занимаюсь автомобильной тематикой и такого термина не знаю. А просто так запретить старые машины очень опасно с социальной точки зрения, это чревато социальным взрывом», — считает Игорь Моржаретто.
Моржаретто напомнил, что средний возраст автомобилей в России 12,5 лет, и он продолжает расти. Так что пока новый запрет под большим вопросом.
Суд оставил в СИЗО Ивана Подкопаева
Московский городской суд оставил в СИЗО Ивана Подкопаева и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля. Суд отклонил их апелляции и оставил в следственном изоляторе как минимум до 27 сентября. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Напомним, что ранее избирательная комиссия не допустила к выборам более 50 потенциальных кандидатов в Мосгордуму, в основном из-за фальшивых подписей. Громче всех недовольство выразила «команда Алексея Навального» — Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. По Москве прошла серия несогласованных акций, в ходе которых полиция задержала организаторов и наиболее активных провокаторов. А вот расследование уголовных дел еще продолжается.
В Калифорнии вновь прогремела стрельба
В США вновь слышны звуки стрельбы, а под прицелом — опять штат Калифорния. Один человек погиб, еще четверо ранены в ходе перестрелки в городе Риверсайд. Все началось, когда полицейский остановил на дороге одну из машин для проверки. Водитель среагировал агрессивно: достал ружье и расстрелял стража порядка, тот скончался на месте. Его коллегам удалось ликвидировать преступника, 49-летнего мужчину. Кроме полицейских, из-за перебойной стрельбы пострадали еще двое местных жителей. Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп предложил ужесточить правила торговли оружием. К таким мерам он призвал из-за массовых расстрелов, которые лишь за последние 10 дней унесли жизни более 30 человек в США. Тем не менее в силу поправки пока так и не вступили.
Кличко сохранит пост мэра Киева
Знаменитый мэр Киева Виталий Кличко, судя по всему, сохранит свой пост. Правительство Украины не станет рассматривать вопрос об увольнении чиновника, о чем сообщили в офисе премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Таким образом, Кличко «сегодня в завтрашнем дне», вероятно, все так же увидит себя во главе украинской столицы. А ведь ранее появилась информация, что работой чемпиона мира по боксу недоволен президент Владимир Зеленский, зашла речь о скорой отставке бывшего спортсмена. На фоне новостей лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева объединиться против «зеленой чумы». И Кличко, похоже, настроен решительно, ведь уже заявил о планах баллотироваться на следующие выборы градоначальника в 2020 году.