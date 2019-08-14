В России могут ввести предельный срок эксплуатации транспорта. События дня. ФАН-ТВ

Российские авто могут «выйти на пенсию»

Российская общественность весь день оценивает новую «автомобильную инициативу». Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить транспорт, достигший «предельного срока эксплуатации», об этом сообщил «Коммерсант». Автор инициативы, депутат Альфия Когогина, уже направила предложение в Минтранс и Минпромторг. Впрочем, о каком именно сроке и каких машинах идет речь, не уточняется. Есть ли шансы у авто выйти на пенсию и насколько готово общество к таким изменениям, Федеральное агентство новостей выяснило у автоэксперта «Вестей FM» Игоря Моржаретто:

«Безусловно, предложение запретить старые автомобили продиктовано заботой о нашей экологии, потому что слишком много таких машин колесит по российским дорогам. Это еще и забота о нашей безопасности. Но, с другой стороны, надо понимать, какое количество старых машин в России. К тому же непонятно, что такое «предельный срок эксплуатации». Я много лет занимаюсь автомобильной тематикой и такого термина не знаю. А просто так запретить старые машины очень опасно с социальной точки зрения, это чревато социальным взрывом», — считает Игорь Моржаретто.

Моржаретто напомнил, что средний возраст автомобилей в России 12,5 лет, и он продолжает расти. Так что пока новый запрет под большим вопросом.