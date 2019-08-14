Гаджиев рассказал о просмотре победы «Краснодара» над «Порту» в дагестанских горах

Махачкала, 14 августа. Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал Федеральному агентству новостей о победе «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:2.

«Вы совершенно неправы, я видел матч на высоте две тысячи метров. У нас здесь, в Дагестане, с местными ребятами, горцами, которые поймали португальскую трансляцию, смотрели игру. Конечно, эмоции самые положительные от победы. Очень рад за «Краснодар», они провели хороший матч. Во втором тайме, конечно, было очень сложно, несмотря на большое преимущество в счете. Мы все знаем, что «Порту» — сильная команда, мы в этом еще раз убедились в первом матче», — рассказал специалист.

По его словам, португальцы не угрожали воротам «Краснодара» до первого забитого мяча.

«Если говорить о втором тайме (на тот момент счет был 3:0 в пользу «Краснодара» — прим. ФАН), то до первого гола у «Порту» не было моментов. Они контролировали мяч, но не создавали остроты у ворот нашей команды. Вообще, для «Краснодара» это важное событие, учитывая тот вклад в развитие нашего футбола. Здесь, в Дагестане, традиционно популярны единоборства, тут одна из лучших школ в мире. Но здесь, в горах, знают «Краснодар», переживают за него, следят. После победы мы записали видео и отправили его генеральному директору краснодарцев, главному тренеру команды и Сулейманову (автору двух мячей в ворота «Порту» Магомеду-Шапи Сулейманову — прим. ФАН): все-таки здесь его корни, за него здесь переживают», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:1, «Краснодар» по сумме двух матчей прошел «Порту» и вышел в отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с греческим «Олимпиакосом». По итогам двухматчевого противостояния выявится победитель, который попадет в групповой этап турнира.