В Крыму прокомментировали «отчаянное положение украинцев» на полуострове

Постпред Британии при ООН Карен Пирс в выступлении 13 августа заявила об «отчаянном положении украинцев на территории Крыма» и указала на то, что «гражданам в Крыму отказывают в доступе к базовым правам из-за того, что они не поменяли свое гражданство». Слова Пирс Федеральному агентству новостей прокомментировали постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, зампредседателя Совета министров Георгий Мурадов и руководитель отдела международных связей «Дома Дружбы народов» Яков Слуцкий.

Госпожа Пирс в своем выступлении не стала раскрывать детали нарушений гуманитарных прав в отношении жителей Крыма с украинским гражданством, поэтому не очень понятно, что имеется в виду в «отказе в доступе к базовым правам».

Георгий Мурадов напомнил, что по законам Российской Федерации страна гарантирует обеспечение всех социальных услуг и полный объем прав всем гражданам, постоянно проживающим на ее территории, вне зависимости от гражданства. Исключение для иностранцев — возможность поступить на государственную службу и участвовать в выборах.

По данным постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ, в Крыму сейчас живет около 2000 человек с украинским гражданством, и они пользуются всеми правами на равных с остальными крымчанами. Напомним, что на территории Крыма украинский язык признан официальным вместе с русским и крымско-татарским, на украинском языке проходят обучение 250 человек (по данным Минобразования Крыма). Конфликтов между людьми из-за российского или украинского гражданства тоже не наблюдается, отметил Георгий Мурадов.

«Абсолютно точно такого нет, это я вам говорю с полной уверенностью, зная ситуацию», — прокомментировал он.

Добавим: в ряде СМИ некорректно перевели слова Карен Пирс и в некоторых источниках процитировали ее слова о том, что «на Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам из-за того, что они не поменяли свое гражданство». Как раз на территории Украины права переехавших туда крымчан, возможно, могут нарушаться, отметил Георгий Мурадов, как есть сложности и у граждан Донецка, Луганска и других переселенцев. Но за это отвечают уже соответствующие службы Украины. Россия же на своей территории предоставляет гражданам с иностранными паспортами как полный объем прав, так и возможность защитить свои права и обратиться с жалобой к властям республики, российским омбудсменам и в другие институты.

В Крыму учится около 3000 украинских студентов, существует отдельная украинская диаспора, рассказал руководитель отдела международных связей «Дома Дружбы народов» Яков Слуцкий. По его словам, если бы права украинцев нарушались в Крыму так ужасающе, как говорит представитель Британии при ООН, то в диаспоре об этом точно знали бы.

«Разумеется, по закону страны иностранцу тяжелее вести бизнес, иметь дела с недвижимостью на территории другого государства, — рассуждает Слуцкий. — Но всем крымчанам дали время подумать во время переходного периода. Остаться иностранцем в Крыму после перехода под российский флаг — это личный выбор человека. Надо было думать, какие у этого выбора могут быть последствия. Почему теперь для украинцев должны делать какие-то особенные исключения? В Крыму живет много иностранцев, они работают и учатся по законам России, чувствуют себя нормально».

Зато кто не оставил крымчанам выбора, так это сама Украина, считает собеседник ФАН.

«Я 30 лет работал на госслужбе, а в 2014 году Украина автоматически лишила меня пенсии, даже не спросив, где я хочу быть. Да будь я даже идейным борцом за Украину — что мне было делать? Это коснулось тотально всех пенсионеров — их ни о чем не спросили, просто молча отобрали пенсию. Так что это Украина прямо со старта нарушила права крымчан, даже не пожелала нас защищать как своих граждан — если она нас такими считала. А что касается заявления Британии, то пусть они лучше посмотрят на список санкций в отношении Крыма, на то, как в вузах не принимают крымских студентов, как отыгрываются на обычных людях, на детях вместо политиков».

В Южном региональном центре поддержки экспорта ФАН перечислили ограничения, которые мешают нормальной жизни полуострова.

Из-за наложенных санкций в Крыму не работают карты украинских и иностранных банков; не работает роуминг иностранных и украинских мобильных операторов; не обновляются мобильные приложения из Google Play и Apple Store; есть сложности с обменом валюты, и отсутствует международное транспортное сообщение.

В январе-феврале 2015 года прокатилась волна отъема собственности жителей Крыма в зарубежных компаниях. В основном конфискации коснулись интеллектуальной собственности и небанковских счетов (например, были закрыты без выплаты компенсации счета Paypal, Google Adwords, аккаунты разработчиков разных платформ. Также у крымчан без суда конфисковали международные доменные имена, некоторые стоимостью в десятки тысяч долларов).

Евросоюз объявил о визовых ограничениях в отношении жителей Крыма, получивших после марта 2014 года российское гражданство.

На крымских автомобилях, прошедших российскую регистрацию и получивших номера 82-го и 92-го регионов, опасно выезжать за пределы России: их VIN-коды числятся в международной таможенной базе резидентами Украины, что дает формальный повод для подозрения в криминале.

Из-за санкций в Крыму до сих пор нет крупных российских компаний: Сбербанка, Роснефти, Лукойла, ВТБ и других. Единственный российский мобильный оператор МТС скрывается под маской WIN-mobile.

Действует запрет на импорт в европейские страны продукции, произведенной крымчанами, на инвестиции европейских компаний в Крым и Севастополь и на покупку недвижимости на полуострове.

Предусмотрены и некоторые транспортные ограничения. Например, европейским круизным лайнерам запрещено заходить в крымские порты, за исключением чрезвычайных ситуаций. Действует запрет на продажу полуострову товаров и технологий, которые могут быть использованы в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах экономики, а также при добыче нефти, газа и минеральных ресурсов.

Часто крымские компании, чтобы не попасть под действие санкций, регистрируются на материковой России, не имеют счетов в крымских банках, используют виртуальные телефонные номера других регионов и стараются ничем себя не выдавать.

Поэтому «ужасающая ситуация в гуманитарном международном праве», если говорить о Крыме, — дело рук тех стран, которые до сих пор отказываются официально принять желание крымчан быть в составе России.