Успенская напугала своих подписчиков фото в купальнике

Москва, 14 августа. Певица Любовь Успенская испугала своих поклонников откровенными фото в Instagram. В описании к снимкам 65-летняя звезда шансона решила похвастаться секретами молодости и красоты, но подписчики откровений не оценили.

На трех фотографиях артистка позирует в купальнике и накидке. По ее словам, каждый август она посвящает себе, и может «оставаться полностью натуральной», обходясь «без грима и стилистов».

«Ну и пусть, что немного страшненькая – зато кожа отдыхает», — пошутила Успенская.

Тут же она добавила, что одним из ее главных правил по уходу за собой является избегание солнца, которое, по ее словам, делает кожу «старой» и сухой. Успенская считает, что это правило актуально для всех женщин после 30 лет. По словам Успенской, это правило актуально для всех женщин после 30 лет. Другие правила она пообещала раскрыть позже.

Однако пользователи откровений певицы не оценили. Юзеры решили, что Успенская кривит душой, когда пишет про отсутствие грима, ведь на фотографиях у нее на лице виден макияж. Другие заявили, что артистка безвозвратно испортила себе лицо пластикой.

Так или иначе, по словам подписчиков, фото в купальнике Успенской в ее возрасте просто неуместны.

Нашли и те, кто с иронией заметил, что Многие утверждают, что единственный элемент «без грима» – это левая нога певицы на одном из снимков. В комментариях в шутку заметили, что необработанная нога подвела Успенскую, выдав ее реальный возраст и любовь к фотошопу.