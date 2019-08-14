В Совфеде заявили, что Крым всегда жил под российским флагом

Двуглавый орел — государственный герб Российской Федерации — был установлен на фасаде здания Госсовета Крыма.

«Установили герб РФ над гербом Республики Крым. На месте, где до 2014 года был трезубец — герб Украины», — сообщили в пресс-службе крымского парламента.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что госсимволы Российской Федерации всегда пользовались в Крыму большим уважением и почетом.

«Откровенно говоря, все годы независимости Украины Крым жил и под российским флагом, и под российским гербом. Во всяком случае, наша организация [Русская община Крыма] и многие другие граждане, которые не являлись ее членами. Мы всегда открыто выражали свою любовь к России», — говорит сенатор от Республики Крым.

Председатель Русской общины Крыма также рассказал о том, с какой большой любовью жители полуострова относятся к своей стране. По словам парламентария, крымчане благодарны России и хотят отдать ей свой долг. Вместе с тем сенатор обратил внимание на то, что Крыму предстоит пройти большой путь, чтобы стать преуспевающим регионом, который мог бы отчислять деньги в федеральный бюджет.

«Что касается интеграции полуострова с Россией, то этот процесс уже завершился. Да, возможно по отдельным параметрам до других субъектов, в частности по уровню социально-экономического развития, мы не дотягиваем. Но с идеологической точки зрения Крым опережает многие регионы страны. Крымчане с огромной любовью относятся к России и являются большими патриотами нашей страны. Уровень патриотизма здесь гораздо выше, чем во многих регионах Российской Федерации. Мы видим, с какой охотой молодежь идет служить в армию, молодые люди сами проявляют инициативу, стремясь отдать долг Родине», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей политик рассказал, что благодаря мегапроектам, которые реализует федеральный центр, Крым на 100% стал частью России.

Крым вернулся в родную гавань 18 марта 2018 года, соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Стоит отметить, что Крым всегда стремился воссоединиться с Родиной, первый референдум состоялся еще в 1991 году.