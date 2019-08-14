Кремль знает об обсуждении четырехдневной рабочей недели в РФ, сообщил Песков

Москва, 14 августа. В Кремле знают об общественной дискуссии по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В ФНПР предложили рассмотреть данный вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, учитывая при этом действующие системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в стране.

Эксперты же спорят о плюсах и минусах возможного перехода на «четырехдневку». Например, медики уверены, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян. В свою очередь, председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов всецело одобрил идею перехода на четыре рабочих дня в неделю, однако напомнил, что она возникает не в первый раз.

Дмитрий Песков прокомментировал общественную дискуссию вокруг предложения по внедрению четырехдневной рабочей недели в РФ.

«Это не тема президента. Знаем, что такие предложения поступают, обсуждаются в обществе и экспертных кругах. Но пока в администрации президента это никак не обсуждается», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта в будущем. По его мнению, технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое затрачивается на трудовую деятельность. Глава кабмина также призвал сделать понятия «рабочий день» и «рабочее место» более лояльными.