Песков прокомментировал возможный выход США из ВТО

Москва, 14 августа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном выходе США из ВТО, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У представителя Кремля поинтересовались, было ли правильным решение России вступать в ВТО и не потеряет ли организация смысл после выхода из нее США.

«Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом. Это очевидно. Вот и все, что можно сказать. В любом случае, это внутреннее дело США. Россия является членом ВТО со всеми вытекающими последствиями», — заметил Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется. По его мнению, благодаря правилам ВТО другие страны «пользуются» Соединенными Штатами для собственного обогащения.