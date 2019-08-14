Москва, 14 августа. В среду президент России Владимир Путин работает в Москве, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным.

По словам представителя Кремля, у Путина пройдет рабочая встреча, внутреннее совещание с руководством администрации. Кроме того, глава государства встретится с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Песков уточнил, что кредитно-финансовая организация является одним из системообразующих российских банков.

«Традиционно Путин сверяет часы. Тем более, что банк, так или иначе, участвует во всех жизненно важных процессах в стране», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что во вторник Путин находился в Крыму и Севастополе. В Херсонесе он получил обновленную информацию о том, как ведется работа по созданию одного из пяти культурных центров. Вице-премьер Ольга Голодец выступила перед Путиным с докладом.

«Путин пообщался с детишками, которые будут первыми учениками хореографической академии, которая в перспективе войдет в состав этого центра. Президент посмотрел балет «Спартак». Вчера же он встретился с руководством компании-подрядчика по трассе «Таврида», это жизненно важная артерия, которая строится строго по графику», — добавил Песков.

В мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что строительство трассы «Таврида» в Крыму идет в соответствии с графиком.

Напомним, четырехполосная автодорога по окончании работ станет основой развития транспортной системы полуострова. Строительство автомагистрали было начато в 2017 году. «Таврида» в обход населенных пунктов свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем, а время пути от начального до конечного пункта поездки составит около четырех часов.

Для движения транспорта уже открыты две полосы движения от Керчи до Симферополя. Сообщалось, что строительство и реконструкция трассы «Таврида» завершатся в 2022 году. К 2024 году планируется закончить работы по реконструкции 136 автоподходов к Крымскому мосту.