Лавров и глава МИД Пакистана обсудили обострение между Нью-Дели и Исламабадом

Москва, 14 августа. Руководитель МИД России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши обсудили ситуацию в Южной Азии из-за обострения между Пакистаном и Индией после решения Нью-Дели по Кашмиру. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства РФ.

Телефонная беседа министров состоялась по инициативе пакистанской стороны.

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили ситуацию в Южной Азии из-за кризиса в отношениях Пакистана и Индии.

Глава внешнеполитического ведомства РФ заявил о необходимости деэскалации напряженности, также он указал на безальтернативность урегулирования проблем между Пакистаном и Индией дипломатическим путем.

Глава Индии Рам Натх Ковинд в начале текущего месяца подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье конституции страны. В соответствии с предложением федерального правительства, на его месте будут сформированы две союзные территории, имеющие меньше прав, чем штат. Уже 6 августа эта инициатива была ратифицирована парламентом.

Власти Пакистана заявили, что отзывают своего посла из Индии и высылают индийских дипломатов со своей территории в результате разногласий вокруг штата Джамму и Кашмир. Исламабад собирается пойти на ответные меры и обратиться в Совбез ООН.

Кашмир является спорной территорией, на которую претендуют обе страны. Для урегулирования конфликта было принято решение поделить штат на две части, которые разделяет линия разграничения.