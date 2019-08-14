В Кремле оценили работу по тушению лесных пожаров в Сибири

Москва, 14 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об оценке в Кремле работы российских министерств и местных властей по тушению лесных пожаров в Сибири, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили у Пескова, как президент страны оценивает работу местных властей и министерств по тушению пожаров в Сибири.

«Все работают очень напряженно, с максимально возможной эффективностью, — заверил пресс-секретарь российского лидера. — Никогда не нужно забывать про географию нашей страны, ее размеры. Никогда не нужно забывать про, к сожалению, различные климатические феномены, которые из года в год становятся все более разнообразными, с увеличивающейся амплитудой. И не надо забывать, что, к сожалению, до сих пор имеет место фактор умышленных поджогов. И, кроме того, еще один фактор не надо забывать: леса в России горят каждый год — и с засухой, и без засухи. Просто площадь пожаров меняется, но это ежегодный процесс. Природные пожары очень распространены, все работают до седьмого пота, и этого нельзя не замечать».

СМИ попросили представителя Кремля прокомментировать мнение чиновников о том, что тушить лесные пожары якобы экономически невыгодно.

«Есть же разные экспертные точки зрения, — пояснил Песков. — Опять же, повторюсь, это хорошо известный факт — существуют природные возгорания, они также в природе [сами по себе] затухают. Это очень сложный процесс, и, к сожалению, очень часто здесь природа бывает сильнее людей, со всем их потенциалом и со всех их решимостью работать до седьмого пота».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит Рослесхозу, МЧС и Минобороны порядка шести миллиардов рублей на тушение лесных пожаров.