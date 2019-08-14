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В канцелярии Ниинисте рассказали, как пройдет визит Путина в Финляндию

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В канцелярии Ниинисте рассказали, как пройдет визит Путина в Финляндию

Хельсинки, 14 августа. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Финляндии Саули Ниинисте пройдут в среду, 21 августа. На повестке — актуальные вопросы двусторонних отношений стран, а также региональные и международные вопросы. 

О рабочем визите Путина в Финляндию сообщили в правительственной канцелярии страны Суоми. Уточняется, что встреча лидеров двух стран пройдет в президентском дворце в Хельсинки. После переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию. Визит Путина завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна, пишет ТАСС.

Напомним, в последний раз Путин и Ниинисте встречались на полях Арктического форума в Петербурге в апреле этого года. 

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