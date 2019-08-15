Сирия итоги за сутки на 15 августа 06.00: сирийский Су-22 подбит в Идлибе, САА прорвалась к Хан-Шейхуну

Сирия, 15 августа. ВВС Сирии потеряли Су-22 над Хан-Шейхуном, но сирийская армия прорвалась к городу, ИГИЛ1 взяло на себя ответственность за теракты в Хасаке и Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): прорвалась к городу Хан-Шейхун в Идлибе и освободила ряд населенных пунктов в ходе наступления.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояли курдам и САА на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за теракты в Хасаке и Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сбили истребитель Су-22 ВВС Сирии над Идлибом, готовят эвакуацию из городов на севере Хамы.

Провинция Латакия

Аналитические источники в Twitter (@EsiscTeam) сообщают, что в ходе боев между САА и «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинциях Латакия и Идлиб было уничтожено порядка 60 террористов. Напомним, в течение минувших нескольких дней правительственным силам удалось продвинуться на фронтах в Большом Идлибе. САА и ВКС РФ в Латакии продолжают атаковать укрепленные позиции боевиков в Кабане, появились первые признаки изменения в ситуации на этом участке фронта.

Провинция Алеппо

Боевики из террористической группировки САА «Фиркат аль-Хамза» атаковали проправительственное ополчение на севере Алеппо, сообщает источник в Twitter (@XXVII27_). В ходе боев в районе Аль-Баба, на направлениях Ас-Суккария и Аль-Фарфара, применялось среднее и тяжелое вооружение.

Провинция Хомс

Пятеро детей пострадали в результате подрыва на мине в провинции Хомс. Как сообщает сирийское национальное информационное агентство SANA, трагедия произошла в районе населенного пункта Хуш Хаджу на севере Хомса. В результате взрыва мины, оставленной террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» во время боев за Хомс, двое детей погибли на месте, а еще трое получили тяжелые ранения. Пострадавших детей немедленно доставили в госпиталь в городе Карм аль-Луз.

Провинция Идлиб

В течение минувших суток кипели ожесточенные бои на юге провинции Идлиб, где Сирийская арабская армия (САА), несмотря на сопротивление террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок, смогла выйти к границе города Хан-Шейхун. В случае, если САА возьмет город, боевики, находящиеся южнее, окажутся в полном окружении на территории «латаминского выступа», который превратится в «латаминский котел». Наступление САА шло при постоянной поддержке ВКС РФ.

При поддержке ВКС РФ правительственные силы за ночь смогли освободить такие населенные пункты, как Кафр-Айн, Телль-Яас, Умм-Зейтуна и Хирбет Муршид, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Наступательные операции САА постоянно встречали ожесточенное сопротивление боевиков. Как сообщает тот же источник, уже утром союзникам «Тахрир аш-Шам» удалось уничтожить танк Т-72 правительственных сил в районе освобожденного вчера населенного пункта Сукейк и бронетранспортер САА, в котором находились солдаты, в районе Кафр-Айна. Тем не менее, как сообщает военный источник в Twitter (@Bosni94), в настоящее время большая часть оборонявшихся боевиков отошла из этого района Идлиба севернее, к городу Джиср аш-Шугур. Источник отмечает, что большая часть принимавших участие в обороне боевиков были иностранцами.

Вечером стало известно о падении истребителя Су-22 ВВС Сирии, который был подбит боевиками в Идлибе и рухнул в районе Ас-Сукейка. Как сообщает источник в Twitter (@ahmadert900), боевая машина была подбита из 23-мм автоматической пушки на низкой высоте в ходе нанесения ударов по позициям террористов под Хан-Шейхуном. Пилот истребителя смог катапультироваться и остался жив, однако приземлился на территории, контролируемой боевиками, и был захвачен террористами.

Провинция Хама

Источники на севере провинции Хама сообщают, что боевики «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в городах Мурек, Аль-Латамина и Кафр-Зита спешно готовятся бежать на север из «латаминского котла», «горловина» которого стремительно стягивается. Как отмечает источник в Twitter (@Ibra_Joudeh), из города бегут боевики и местные жители, которые не хотят оставаться в эпицентре ожесточенных боев.

Провинция Хасака

Члены «спящей ячейки» группировки «Исламское государство» осуществили теракт с использованием заминированного мотоцикла на блокпосту сил коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Хасака. Как сообщает источник в Twitter (@FoxJapen), в результате нападения был убит один курдский боец, а еще двое получили ранения.

Ирак

Террористы из группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за убийство офицера войск США в Ираке и ранение другого военнослужащего в ходе столкновений в районе города Ширкат. Об этом сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz).

1 Организация запрещена на территории РФ.