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МИД РФ отреагировал на заявление PepsiCo и Danone о дискриминации крымских выпускников

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МИД РФ отреагировал на заявление PepsiCo и Danone о дискриминации крымских выпускников

Москва, 14 августа. МИД Российской Федерации приветствует заявления представителей компаний PepsiCo и Danone об отсутствии дискриминации в отношении выпускников вузов Крыма при трудоустройстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«Мы рады, что компании PepsiCo и Danone публично отреагировали на наш сигнал и заверили, что выпускники вузов Крыма не подвергаются дискриминации при трудоустройстве», — следует из сообщения дипломатического ведомства.

Ранее участники проходящего в Солнечногорске всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» сообщили, что отечественные подразделения корпораций Danone и PepsiCo не хотят принимать на работу выпускников вузов, расположенных на российском полуострове. В ответ на это представители компаний указали на то, что никаких ограничений, касающихся тех или иных вузов, у них нет, а вердикт о трудоустройстве базируется только на личных качествах и навыках кандидата.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.

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Источник: Twitter
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