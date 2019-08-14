Герб России впервые установили на фасаде Госсовета Крыма после проведения референдума

Симферополь, 14 августа. В Госсовете Крыма сообщили, что на фасаде здания впервые после проведения референдума 2014 года установлен государственный герб России.

Двуглавый орел появился на здании Государственного совета Крыма в Симферополе. До 2014 года на этом месте располагался украинский герб.

«Установили герб РФ над гербом Республики Крым, — констатировали представители крымского парламента. — На месте, где до 2014 года был трезубец — герб Украины».

Размер российского герба — 2,3 на 3 метра. Он был изготовлен из композиционного металлического материала на металлическом каркасе.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, где практически 97% участников выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».

В Киеве по-прежнему пытаются различными способами воспрепятствовать деятельности России в Крыму. Накануне украинская «Госгидрография» предложила создать режимный морской район вокруг Крыма.