Глава ЦИК положительно оценила ход избирательной кампании в 2019 году

Москва, 14 августа. Москва стала «шумной точкой», однако в большинстве регионов избирательная кампания по многим аспектам проходит лучше, чем в 2018 году. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

«Мы анализируем по многим аспектам, она (избирательная кампания. — Прим. ред.) в большинстве регионов проходит по многим параметрам даже лучше, чем в прошлом году, если сравнивать с прошлой кампанией», — сказала Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Памфилова отметила, что не хотела бы прогнозировать дальнейшее развитие избирательной кампании, так как необходимо смотреть, как будет меняться ситуация. Глава ЦИК добавила, что сейчас «самая шумная взрывная точка» образовалась в Москве.

«Мы сконцентрировались на ней, но многие люди, которые не вникают, многие комментаторы, лидеры общественного мнения, которые не вникают в суть происходящего, они позволяют себе на основе этого шума, который происходит в Москве, обобщать и делать выводы, что все так плохо», — сказала Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что в действительности все обстоит не так, и призвала обратить внимание на ход избирательной кампании в других регионах. Памфилова добавила, что проблемы в ходе кампании еще остаются, однако многие из них уже удалось решить.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы ряду выдвиженцев, в числе которых — сторонники скандального блогера Алексея Навального. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие сподвижники блогера получили отказ от МГИК, так как были пойманы на фальсификации подписей избирателей. Мосгоризбирком признал недействительными более 14% автографов из тех, которые подала Соболь. При этом допустимый законодательством порог «брака» в подписных листах составляет 10%. Протеже Навального уличили в использовании подписей мертвых москвичей, а также подделке подписей горожан: в июне столичная полиция обнаружила квартиру, в которой «рисовали» автографы в поддержку юриста «ФБК». На использовании незаконных методов также были пойманы Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Получившие отказ от МГИК члены «команды Навального» предпочли не обращаться в суд, чтобы отстаивать свои права, а устраивать несанкционированные митинги. Незаконные акции, которые проходили в столице, переросли в беспорядки и столкновения провокаторов с сотрудниками полиции.

Ранее Элла Памфилова отмечала, что получившие отказ в регистрации кандидаты оказывают давление и шантажируют избирком. Митинги «оппозиции» направлены на давление и шантаж, чтобы вынудить ЦИК закрыть глаза на нарушения и зарегистрировать «независимых кандидатов».