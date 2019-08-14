Провокаторы на незаконных митингах в Москве действовали в интересах Запада

Москва, 14 августа. Провокаторы, устраивающие массовые беспорядки, никогда не действуют в одиночку. Об этом заявил адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Он рассказал о приемах, которые чаще всего используют провокаторы на публичных мероприятиях. В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» Евгений Черноусов отметил, что чаще всего определенные люди заводят толпу, выкрикивая различные лозунги.

«Правоохранителям к ним не пробраться, потому что те пытаются примкнуть к женщинам, людям пожилого возраста или к детям. Это делается с пониманием того, что сотрудники полиции действуют корректно и не будут наглым образом «пробивать» себе дорогу через коридор из женщин и детей, чтобы задержать нарушителя», — объяснил эксперт.

По его словам, провокаторы всегда действуют сообща: выкрикивают одновременно одинаковые лозунги в разных частях толпы. Как отметил Черноусов, участников подобных митингов готовят заранее. Собеседник издания также объяснил, как правоохранители вычисляют провокаторов.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов находятся на подобных митингах в гражданской одежде, фиксируют действия провокаторов, которые находятся в толпе (снимают на видео и фотографируют). Это разрешено законом об оперативно-розыскной деятельности, и в основном подобной работой занимаются сотрудники уголовного розыска, специальных служб, занимающихся раскрытием преступлений (ФСБ и МВД)», — заметил эксперт.

Черноусов рассказал, что после все материалы передаются в суд при условии, что данные правоохранителей не засекречены.

«Такие меры позволяют привлекать к ответственности практически всех провокаторов», — резюмировал собеседник издания.

Западные СМИ начали спекулировать на теме задержаний, пытаясь в очередной раз найти хоть какой-нибудь повод для нападок на РФ. Однако многие эксперты сошлись во мнении, что Запад и, в частности, США сыграли активную роль в организации беспорядков.

Напомним, организаторами незаконных митингов являются соратники скандального блогера Алексея Навального — Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас. Их не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Например, у Соболь нашли 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала штаб по рисовке подписей.

Так называемая «оппозиция» провела уже несколько митингов, один из которых мэрия Москвы согласовала, остальные публичные мероприятия были несанкционированными. Некоторые из участников занимались настоящими провокациями и буквально дирижировали беспорядками. Например, Сергей Фомин инструктировал людей касательно вопросов противодействия сотрудникам правоохранительных органов и вел себя очень агрессивно. Когда начались задержания, Фомин прикрылся годовалым малышом и поспешил покинуть толпу. Фомина арестовали, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.