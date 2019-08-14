В Госдуме рассказали об ответе Шойгу на размещение американских ракет в Азии

США обсуждают с союзниками возможность размещения в Азии американских ракет средней дальности. В Госдуме рассказали об ответе на это главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Как сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но принимать решение на этот счет — суверенное право лидеров стран региона.

«У союзников США может быть только одно решение — то, которое им навяжет Вашингтон. И они не могут выступить против оккупационных американских войск на своей территории. Естественно, реакция России на размещение американских ракет в Азии будет негативной. Но мы не втянемся в гонку вооружений, как того хотят американцы, мы всегда занимали и будем занимать оборонительную позицию. Мы лучше будем собственную экономику развивать, а не впадать в истерию. А США пусть разоряются, тратя громадные деньги на содержание своих баз по всему миру», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий отметил, что у министра обороны России Сергея Шойгу готов ответ на возможную агрессию США, независимо от того, в какой точке мира она начнется.

«Самое главное, что наши атомные подводные лодки, бесшумные, несущие на своем борту самые современные высокоточные крылатые ракеты, в том числе с ядерной боеголовкой, могут в любой момент всплыть у любого побережья или, не всплывая, выполнить поставленную перед ними задачу. Поэтому, где бы американцы ни грозили что-то там разместить, у нас под водой уже все везде размещено», — сказал Шерин.

Депутат также отметил необходимость укрепления позиций России в Венесуэле.