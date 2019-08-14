В Госдуме рассказали об ответе Шойгу на размещение американских ракет в Азии

США обсуждают с союзниками возможность размещения в Азии американских ракет средней дальности. В Госдуме рассказали об ответе на это главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Как сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но принимать решение на этот счет — суверенное право лидеров стран региона.
«У союзников США может быть только одно решение — то, которое им навяжет Вашингтон. И они не могут выступить против оккупационных американских войск на своей территории.
Естественно, реакция России на размещение американских ракет в Азии будет негативной. Но мы не втянемся в гонку вооружений, как того хотят американцы, мы всегда занимали и будем занимать оборонительную позицию. Мы лучше будем собственную экономику развивать, а не впадать в истерию. А США пусть разоряются, тратя громадные деньги на содержание своих баз по всему миру», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Парламентарий отметил, что у министра обороны России Сергея Шойгу готов ответ на возможную агрессию США, независимо от того, в какой точке мира она начнется.
«Самое главное, что наши атомные подводные лодки, бесшумные, несущие на своем борту самые современные высокоточные крылатые ракеты, в том числе с ядерной боеголовкой, могут в любой момент всплыть у любого побережья или, не всплывая, выполнить поставленную перед ними задачу.
Поэтому, где бы американцы ни грозили что-то там разместить, у нас под водой уже все везде размещено», — сказал Шерин.
Депутат также отметил необходимость укрепления позиций России в Венесуэле.
«Венесуэла — наш партнер. И если есть возможность разместить, допустим, военно-морскую базу за счет Венесуэлы в интересах наших стран, то ее надо использовать. А тратить дополнительные средства на создание новой российской военной базы где бы то ни было нам ни к чему. Российский атомный подводный флот позволяет в любой точке мира выполнять все необходимые задачи. А США, напомню, омываются океанами.
Кроме того, дальность российских крылатых ракет, будь они запущены с подлодки или с самолета, способны достичь территории США, не нарушая государственных границ или нейтральных вод. Все долетает и попадает куда нужно. Пожалуйста. Мальчикам в Пентагоне нравится играть в войнушку, они все хотят кого-то напугать, размещая свои базы. Они остались в 1945 году. Но мир изменился, а мальчики до сих пор живут в своих реалиях. Отбомбили они Югославию, Ливию, а в Сирии зубы обломали. И сейчас пытаются напугать Россию размещением новых баз и военными учениями. Но нам не страшно. Васька слушает, да ест. Россия слушает и гнет свою линию. И [президент Сирии] Башар Асад на своем месте, и Турция российские С-400 покупает», — подчеркнул Александр Шерин.