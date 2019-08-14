Студия «Квартал-95» впервые спародировала Зеленского

Киев, 14 августа. Студия «Квартал-95» впервые показала пародию на бывшего участника программы, а ныне — президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.

Зрители разместили некоторые фрагменты выступления в социальных сетях. Комики спели смешную композицию об отношениях Зеленского с руководителем офиса главы государства Андреем Богданом, передает телеканал «360».

Украинский актер и ведущий Александр Пикалов исполнил вариацию на мотив композиции российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой».

«Я буду всегда с тобой, шепотом за спиной, правой твоей рукой, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцей, бархатной хрипотцой. Богом тебе дан, твой Богдан», — следует из песни.

Помимо этого, юмористы разыграли небольшую сценку с рабочим моментом из жизни главы государства.

Зеленский является одним из основателей и бессменным лидером студии «Квартал 95». До избрания президентом Украины у него были доли в 10 компаниях, в начале текущего месяца стало известно, что он передал их союзникам и партнерам. Смена собственника стала формальной, потому что Зеленский после завершения президентского срока сможет эти доли вернуть.

Ранее сообщалось, что «Квартал-95» выбрала комика, который призван заменить Зеленского на сцене. По имеющимся данным, речь идет о экс-участнике дуэта «Братья Шумахеры» Юрии Великом.