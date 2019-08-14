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Семью с детьми-маугли обнаружили в Сочи

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Семью с детьми-маугли обнаружили в Сочи Сочи, 14 августа. Два сочинских мальчика жили с отцом, который не кормил своих детей и постоянно избивал. Об этом стало известно после того, как оба ребенка попали в больницу с сотрясением мозга.

Братья, возраст которых семь и девять лет, оказались в больнице после того, как отец в очередной раз избил мальчиков. Как только врачи узнали от детей о произошедшем, сразу обратились в полицию. Оказалось, что в сочинском МВД уже лежало заявление от соседей неблагополучной семьи, которые и вызвали избитым мальчикам скорую.

Как рассказывают соседи «Комсомольской правде», отец семейства в состоянии алкогольного опьянения напал на своих сыновей и бил их головой об стену. Известно, что мужчина воспитывал детей один, а свою мать мальчики никогда не знали. Также буйный мужчина любил собирать компанию друзей у себя дома и употреблять алкоголь прямо на глазах у сыновей.

Отметим, что полиция выясняет все обстоятельства, касающиеся происшествия. Уголовное дело уже возбуждено в отношении отца семейства.

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