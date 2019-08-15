Сирийская армия нанесла удары по линиям снабжения террористов в Идлибе

Дамаск, 15 августа. Армейские подразделения сирийской правительственной армии расширили свой контроль в северной части Хамы и на юге Идлиба после интенсивных операций в районе аванпостов террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. В результате десятки боевиков были ликвидированы.

На месте столкновений побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что армейские подразделения сирийской армии продолжают свою деятельность по зачистке незаконных вооруженных группировок с целью убрать остатки бандгрупп, которые продолжают скрываться в окрестностях города Аль-Хубейт в провинции Идлиб.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

По словам нашего корреспондента, воинские части, дислоцированные в Сукейке, который был освобожден сирийской правительственной армией накануне, нанесли удары по линиям снабжения и укреплениям террористических групп в населенных пунктах Аль-Тамана и Хан-Шейхун, это привело к массовым потерям в рядах джихадистов.

Источники подтверждают гибель ряда террористов и уничтожение ракетных установок в результате артиллерийских ударов правительственных сил по их позициям в населенных пунктах Кафр-Зета и Аль-Латамина, расположенных в северной части провинции Хама.

Стоит отметить, что масштабная операция против террористических группировок на юге Идлиба и севере Хамы началась несколько месяцев назад после многочисленных нарушений соглашения по Идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков, которые активно нападали на безопасные районы, находящиеся под контролем САА.

Ранее сообщалось, что армейские подразделения сирийской армии, действовавшие в районе населенного пункта Сукейк и холма Тель-Сукейк, провели ожесточенные столкновения с различными террористическими группами, развернутыми в Тале, которые продолжают отступать под давлением военных САА. В результате многочисленных столкновений боевики понесли большие человеческие потери, они также остались без оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.