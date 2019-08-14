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Россияне назвали самые надежные и самые привлекательные автомобили

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Россияне назвали самые надежные и самые привлекательные автомобили

Москва, 14 августа. Россияне назвали самые надежные, по их мнению, автомобили. Первенство было отдано японским иномаркам.

Опрос провели аналитики портала «Авто Mail.ru». Участники исследования выбрали не только самые надежные, но и самые привлекательные, а также технологичные машины. Всего было опрошено более 20 тыс. водителей. Несмотря на то, что самыми надежными россияне считают японские машины (об этом заявили 36% опрошенных), звание самых привлекательных респонденты отдали немецким авто. 25% человек заявили, что считают самыми привлекательными японские машины, 17% высказались в пользу корейских автомобилей.  40% водителей заявили, что при покупке отдали бы предпочтение японским авто, 27% — немецким, а 15% — иномаркам из Южной Кореи. 

К слову, отечественные автомобили россияне оценили не высоко. Так, всего 2% водителей считают машины российского автопрома надежными. Правда, еще более низкую оценку получили английские машины — всего 0,9%.

Руководитель «Авто Mail.ru» Иван Юнин, комментируя итоги опроса, заметил, что несмотря на предпочтения пользователей, российский бренд LADA все равно является самым продаваемым в России.  Интересно, что были и такие респонденты, для которых вопрос географии не имел никакого значения. Они заявили, что главное — не страна-производитель, а конкретная модель или марка. При этом 16% опрошенных были совсем категоричны и заявили, что все автомобили являются «одноразовыми».

Ранее «Газета.ру» сообщила о возможном запрете эксплуатации старых авто в России. Эту идею сейчас изучает министерство транспорта. и Минпромторг. По данным газеты «Коммерсантъ», с такой инициативой выступил  комитет Государственной думы по промышленности. При этом пока не известно, на использование каких именно старых машин будет наложено табу:  частные или коммерческие. 

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